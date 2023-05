Schwimmkurs für Kinder in NRW: Was vor den Ferien noch möglich ist

Planschen, baden, schwimmen - in NRW beginnen bald die Sommerferien, dann geht es zum Freibad, See oder auch an den Fluss. Das Problem dabei: Viele Kinder können nicht schwimmen. Ist vor den Ferien noch ein Schwimmkurs möglich? Was Eltern darüber wissen sollten - ein Überblick.

Wie viele Kinder können nicht schwimmen?

Die Zahl der Kinder, die nicht schwimmen können, ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Das zeigen Umfragen unter Eltern zur Schwimmfähigkeit ihrer Kinder im Grundschulalter. 2022 gab es demnach doppelt so viele Nichtschwimmer wie 2010. Und eine Trendwende ist nach Ansicht der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nicht in Sicht.