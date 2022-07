ADAC-Test: Viele Autofahrer kennen Verkehrsregeln nicht richtig

Die Ergebnisse sind eindeutig: Autofahrerinnen und Autofahrer haben offenbar große Wissenslücken, was Verkehrsregeln, richtiges Fahrverhalten und Verkehrssicherheit angeht. Das ergab ein bundesweiter Wissenstest des ADAC. Demnach beantwortete auch in NRW eine deutliche Mehrheit viele der 20 Testfragen aus dem amtlichen Katalog der Führerschein-Theorieprüfung nicht oder nur teilweise korrekt.

Wissenslücken bei Telefonieren im Auto und anderen Themen

Probleme hatten Autofahrer in NRW unter anderem bei den Themen Telefonieren im Auto und Reißverschlussverfahren. Nur 13 Prozent beantworteten die Frage nach der Handynutzung am Steuer vollständig richtig. Zwar wussten immerhin fast alle, dass das Smartphone zum Telefonieren nicht gehalten werden darf (92 Prozent). Aber nur 19 Prozent der NRW -Autofahrer kreuzten richtigerweise an, dass man nur telefonieren darf, wenn die Nutzung des Smartphones höchstens eine kurze Blickzuwendung erfordert.