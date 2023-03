A1/A43: Autobahnkreuz Münster-Süd eine Nacht gesperrt

In dem stark befahrenen Autobahnkreuz will der Landesbetrieb Autobahn Westfalen Fahrbahnen erneuern. Hierzu müssen die entsprechenden Spuren komplett gesperrt werden. Das betrifft vor allem Fahrer, die von Münster kommend auf die A1 in Richtung Bremen oder Dortmund auffahren wollen. Aber auch bestimmte Abfahrten von der A1 auf die A43 sind betroffen.

Eine Umleitung führt über die Anschlussstelle Senden. Weitere sind ausgeschildert. In der kommenden Woche werden weitere Auf- und Abfahrten der A43 saniert.