Aborigines ersetzen Queen auf australischen Geldscheinen

In Australien bricht die Zentralbank mit einer Tradition: Seit 30 Jahren blickt Elizabeth II. die Australier von deren Fünf-Dollar-Schein an. Am 8. September 2022 ist die britische Queen verstorben. In diesem speziellen Fall darf Sohn Charles III. ihr Erbe nicht antreten. Auf die Geldnoten wird kein Porträt des neuen Königs gedruckt.

Die australische Zentralbank hat entschieden, in Zukunft nicht mehr die Monarchie, sondern die indigene Kultur und Geschichte Australiens abzubilden. Sie will damit die Ureinwohner, die Aborigines, würdigen. Die australische Regierung unterstützt das Vorhaben.