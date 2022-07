Wegen Corona und Urlaub: Ausfälle bei Bus und Bahn

So müssen etwa die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) von Montag an mehrere Buslinien vorübergehend einstellen. Neben den eigentlichen Erkrankungen spielen laut KVB die Quarantänefälle eine große Rolle.Im Juni war die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen von weniger als 250 auf fast 800 angestiegen, am Freitag lag der Wert bei 698,5.

Ausfälle auch bei Bogestra

Aufgrund der Urlaubszeit und der weiter steigenden Krankenquote seien nun alle Personalkapazitäten erschöpft, teilten zuletzt auch die Bochum-Gelsenkirchener-Straßenbahnen (Bogestra) mit. Bis Mitte Juli müssen dort Fahrten einer Straßenbahnlinie eingestellt werden.

In den vergangenen Monaten hatten laut Bogestra Fahrer teils auf ihren Urlaub verzichtet, um an Corona erkrankte Kollegen zu vertreten. Außerdem halfen andere Beschäftigte aus, die zum Beispiel in der Hauptverwaltung oder der Werkstatt arbeiten und einen entsprechenden Führerschein haben.