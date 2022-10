Düsseldorf: 68-Jährige aus NRW soll IS-Terrormiliz unterstützt haben

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat mehrere Anklagen gegen mutmaßliche IS -Unterstützerinnen und Rückkehrende bekannt gegeben. Einer 68-Jährigen aus dem Kreis Steinfurt wird vorgeworfen, die Terrormiliz mit Geld unterstützt zu haben. Sie soll einer Verwandten mehrere tausend Euro bezahlt haben. Diese hatte der Generalstaatsanwaltschaft zufolge mit dem IS zu tun.

Eine 29-jährige Frau aus dem Kreis Wesel soll mit ihrem Ehemann im Oktober 2013 über die Türkei nach Syrien gereist sein. Dort habe sie den Angaben nach IS -Terroristen unterstützt.

Über die Zulassung der beiden Anklagen muss das Oberlandesgericht Düsseldorf noch entscheiden.

Anklage gegen 25-Jährige bereits zugelassen

Im Fall einer 25-Jährigen hat das OLG die Anklage des Generalbundesanwalts bereits zugelassen. Grund dafür sei der Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, sagte eine Sprecherin am Montag. Da die Frau den Angaben nach zur Tatzeit eine Jugendliche war, muss das Gericht erst mal entscheiden, ob unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird.

Bundesregierung holte spätere Angeklagte offenbar nach Deutschland

Die Frau hatte ihren Wohnsitz zuletzt in NRW. Sie gehörte zu einer Gruppe von zehn Frauen und 27 deutschen Kindern. Die Menschen waren offenbar von der Bundesregierung aus einem Gefangenlager in Syrien nach Deutschland geholt worden. Vier Personen ließ der Generalbundesanwalt noch am Flughafen Frankfurt festnehmen.