Wenn Menschen zu viele Tiere sammeln - 73 Fälle von "Animal Hoarding"

Ausgehungert und verwahrlost: In Deutschland gibt es zunehmend Fälle von sogenanntem "Animal Hoarding". Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Datenauswertung des Deutschen Tierschutzbundes: 73 Fälle von "Animal Hoarding" wurden dem Verband im vergangenen Jahr bekannt. Betroffen waren 4.506 Tiere - so viele wie noch nie.

Bei dieser Sammelsucht werden dutzende Tiere auf viel zu kleinem Raum gehalten - oft unter unwürdigen Bedingungen. " Das Leid der gehorteten Tiere ist kaum vorstellbar: Verwahrlost, unterernährt und krank hausen sie auf engem Raum im eigenen Urin und Kot ", sagt Nina Brakebusch vom Tierschutzbund.