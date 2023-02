Nach Urteil aus Karlsruhe: Wie rechts ist die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung?

Geld für demokratische Stiftungen?

Der Grünen-Politiker Volker Beck hat schon vor einiger Zeit ein Gesetz zum Thema Förderung vorgeschlagen. Beck sagt: Staatliches Geld darf eine politische Stiftung nur bekommen, wenn sie einen " Demokratie-TÜV " besteht.

Auch ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen betont: Es müsse sichergestellt werden, dass nur diejenigen Stiftungen staatlich gefördert werden, die sich an die Spielregeln einer demokratischen Gesellschaft halten. Das steht es in einem am Montag verbreiteten offenen Brief an die Vorsitzenden der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP. Unterzeichnende sind unter anderem die Bewegung Campact, die Bildungsstätte Anne Frank und die Otto-Brenner-Stiftung.