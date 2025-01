Das Ganze funktioniert durch sogenannte Soundshirts. Die dünnen Jacken übersetzen die Musik in Vibrationen und machen die Oper so für Gehörlose fühlbar.

Stimmen so in den Schultern spürbar

Diese Jacke macht Oper für Gehörlose möglich.

" An verschiedenen Stellen in der Jacke sind Sensoren verbaut “, erklärt Dramaturgin Laura Knoll, " und über einen Empfänger erhalten diese Sensoren Signale, die sie auf verschiedene Weise in Vibrationen umwandeln ."

Die Technik könne so gesteuert werden, dass bestimmte Frequenzen an verschiedenen Stellen am Körper zu spüren seien. Gesprochene Stimmen an den Schultern, Bläser vielleicht eher am Bauch.

Gehörlose testen Technik

Der erste Versuch startet bei einer Probe der Operettenrevue " Von Thalia geküsst ", einem Stück, über das berühmte ehemalige Thalia-Theater in Wuppertal. Etwa ein Dutzend Gehörlose sind gekommen, um die Technik auszuprobieren.

Angela Titt hat ihr Gehör durch einen Hirntumor verloren.

Die Neugier ist groß. " Ich bin sehr aufgeregt ", sagte Angela Titt, die nicht taub geboren wurde, sondern ihr Gehör durch einen Hirntumor verloren hat. " Ich wurde früher als Lichtdouble an der Oper eingesetzt und bin sehr gespannt, ob diese Jacken das Musikhören wirklich ersetzen können .“

Musik oder Wellness?

Dann geht es los. Das Orchester spielt Operettenmusik und die Klänge werden in Vibrationen übersetzt und an die Jacken gesendet. Nach einer Stunde ist der Test vorbei.

Die gehörlosen Opernbesucher sind noch nicht überzeugt. Stimmen und Instrumente lassen sich nicht klar unterscheiden, die Orientierung im Klangraum fällt schwer. " Das Vibrieren war sehr stark “, findet Alexandra Christmann, es sei eher eine Wellness-Massage gewesen.

Angela Titt ist trotzdem überwältigt und fand das Erlebnis eindrucksvoll. " Ob es allerdings tatsächlich das Musikhören ersetzen kann, da habe ich meine Zweifel “. Sie will die Jacke aber unbedingt nochmal ausprobieren, in voller Opernlänge.

Unsere Quellen:



Opernhaus Wuppertal

Laura Knoll, Dramaturgin

Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR am 16.01.2025 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Bergisches Land um 19.30 Uhr und im Radio auf WDR 2.