Adventsaktionen in NRW: Von Singen bis Schwimmern

Nikolaus-Schwimmen im Münsterland

Am münsterländischen Badesee Saerbeck wollen sich heute Mittag zahlreiche Nikoläuse in die eiskalten Fluten stürzen. Dieser skurrile Brauch sorgt seit Jahren überall auf der Welt für Lacher, in Saerbeck hat das Schwimmen in Kostüm allerdings in diesem Jahr Premiere.

So könnte es heute in Saerbeck zugehen

Punkt 13 Uhr wird der Bürgermeister dort das Startsignal geben und alle Badebegeisterten können gleichzeitig in den See steigen. Veranstaltet wird das nasse Spektakel vom Verein Wasser und Freizeit. Der dortige Ressortleiter für die Wasserrettung, Sebastian Lerchermann, erklärt auf der Homepage der Gemeinde schon mal vorab, wie der Massenstart ablaufen soll. " Das wird die fiese Variante vom Ufer aus. Langsam mit den Füßen zuerst ."

Das Nikolausschwimmen ist übrigens auch eine gute Gelegenheit, um sich auf das Neujahrsschwimmen 2023 in Münster vorzubereiten. Kostümierung ist auf jeden Fall erwünscht. Von der Nikolaus-Mütze über das Hawaiihemd bis zum Eisbärenfell sei alles gerne gesehen, heißt es. Schließlich soll das beste Kostüm nach dem Nikolausschwimmen prämiert werden. Der Eintritt ist frei.

Rudelsingen in Köln

In Köln gibt es heute ein vorweihnachtliches Open Air Rudelsingen. Eine Stunde lang sollen ab 17 Uhr auf dem Wupperplatz in Köln-Mühlheim die schönsten Weihnachtsklassiker angestimmt werden. Wer noch nie dabei war, könne sich bedenkenlos dazugesellen, " denn Vorkenntnisse werden nicht gebraucht und das bunte Programm stimmt garantiert auf die Weihnachtstage ein ", so die Veranstalter.

" Singen ist eine Weihnachtstradition, doch in vielen Familien fehlt vielleicht der passende Rahmen dazu. In der Adventszeit wollen wir gerade viele Familien über Generationen hinweg miteinander singend erleben ", sagt Gika Bäumer, Vorsängerin beim Rudelsingen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Und wer es an diesem Samstag nicht schafft, hat auch nächsten Samstag noch einmal die Gelegenheit, dann soll in der Kölner Südstadt geträllert werden.

Treckerleuchten in Hamm

Lichterfahrt der Landwirte 2021

Durch Hamm und Bergkamen rollen heute Nachmittag ab 17 Uhr wieder rund 100 leuchtende Trecker. Die Landwirte schmücken sie mit bunten Lichterketten und wollen den Menschen so " einen Funken Hoffnung " spenden.

Die Idee stammt aus dem Corona-Lockdown 2020: Damals gab es keine Weihnachtsmärkte, keine Weihnachtsfeiern, keine Lichterfeste. Stattdessen wollten die Landwirte den Menschen die besinnliche Stimmung nach Hause bringen – mit ihren beleuchteten Treckern.

Die Landwirte haben aber auch eine politische Botschaft: " Ohne Bauern keine Zukunft ". Sie kritisieren, dass immer mehr Betriebe aufgeben müssten, weil sich Landwirtschaft finanziell nicht mehr lohne. Auch an anderen Orten in NRW sind vor Weihnachten ähnliche Aktionen geplant.

Im letzten Jahr waren die Landwirte auch schon zu Lichterfahrten durch NRW aufgebrochen. Damals sammelten sie Spenden für das Ahrtal.