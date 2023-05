Abschaffen oder recyclen? UN-Konferenz berät über Plastikabkommen

Was haben ein Joghurt-Becher, eine Duschgel-Flasche oder ein Behälter mit flüssigem Putzmittel gemeinsam? In aller Regel sind sie, wie so viele Verpackungen von anderen Produkten auch, aus Plastik – und das landet auf kurz oder lang im Müll. Selbst in Kosmetika wie etwa Peelings oder Zahnpasta finden sich Kunststoffteilchen, die über das Abwasser in die Kanalisation und dann in die Umwelt gelangen.