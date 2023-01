Millionen unversteuerte Zigaretten: Schlag gegen Schmuggler in Würselen

Die geschmuggelten Zigaretten befanden sich unter anderem in einer Lagerhalle in Würselen. Ein Lkw war außerdem mit Zigaretten unterwegs zu einem Ziel in den Niederlanden. Der allein durch die in Deutschland gefundene Menge entstandene Steuerschaden wird auf fast 175.000 Euro geschätzt.

Ermittler des Zollfahndungsamtes Essen hatten einen Hinweis bekommen und die Lagerhalle beobachtet. Dort wurde ein Lastwagen mit Paletten beladen und fuhr in die Niederlande. Im Nachbarland stoppten Polizei- und Zollbeamte das Fahrzeug.

Auf die Paletten des Lkw waren rund neun Millionen Zigaretten der Marke Richmond mit englischem Warnaufdruck gestapelt. Eine weitere Million unversteuerter Zigaretten fanden die Fahnder in der Lagerhalle in Würselen. Festgenommen wurde niemand.