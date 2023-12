Wieder Streiks in der Stahlindustrie in NRW

Die Streiks in der Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen nehmen erst einmal kein Ende. Die Gewerkschaft IG Metall hat die vierte Tarifrunde für die nordwestdeutsche Stahlindustrie in der Nacht nach zehnstündigen Gesprächen für gescheitert erklärt und zu neuen Streiks aufgerufen. Jeder Streik solle 24 Stunden lang andauern.

Mehrere Betriebe von Streiks in NRW betroffen

Der erste bestreikte Betrieb ist diesmal das Werk von thyssenkrupp Steel in Finnentrop im Kreis Olpe. Dort rief die IG Metall 230 Beschäftigte am frühen Morgen zum Ausstand auf. Streikaufrufe in weiteren Betrieben der Stahlindustrie sollen im Laufe des Tages folgen, sagte ein Gewerkschaftssprecher in der Nacht im Gespräch mit dem WDR. Insgesamt sollen mehrere tausend Beschäftigte aufgerufen werden, die Arbeit niederzulegen.



Die IG Metall war mit der Forderung nach Lohnerhöhungen und einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich in die Verhandlungen gegangen, was die Arbeitgeber als nicht umsetzbar ablehnen. Anfang Dezember kam es vor dem Hintergrund der stockenden Tarifverhandlungen zu ersten Warnstreiks in der nordwestdeutschen Stahlindustrie.

Erste Lösung im Tarifkonflikt soll sich abzeichnen

"Nachdem beide Seiten an vielen Stellen beim Thema Arbeitszeit Schritte in Richtung eines Lösungsmodells gegangen sind, scheiterte der Einigungsversuch dann vor allem an der Frage der Entgelterhöhung", erklärte der Bezirksleiter der IG Metall NRW, Knut Giesler. Die Arbeitgeber hätten eine Einmalzahlung von 1000 Euro für Januar 2024 und einen Anstieg der Entgelte ab Juli 2024 um 3,5 Prozent bei einer Gesamtlaufzeit von 19 Monaten geboten. "Dieses Angebot ist so weit von einem möglichen Endergebnis entfernt, dass wir uns entschieden haben, die Verhandlung zu beenden", erklärte Giesler.

Die IG Metall Nordrhein-Westfalen führt Flächentarifverhandlungen für die Stahl- und Eisenindustrie in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen. Die Tarifverträge gelten nach Angaben der Gewerkschaft für rund 68.000 Beschäftigte. Die nächste Verhandlungsrunde wurde für Freitag in Düsseldorf angesetzt.