Winston McCall (Parkway Drive) Interview: Rockpalast BACK HOME

Rockpalast. Folge 12. . 12:41 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

In dieser Folge Rockpalast BACK HOME verbindet sich Ingo Schmoll mit Winston McCall, seines Zeichens Frontmann der australischen Metalcoreband PARKWAY DRIVE. Obwohl Australien in Hinblick auf die Pandemie zu den Ländern gehört, die es am wenigsten hart getroffen hat, spielt sich auch in der dortigen Kultur- und Musikszene ähnliches ab wie bei uns: Auftrittsverbote, abgesagte Tourneen und Unsicherheit, wie es weitergehen wird. Auch PARKWAY DRIVE waren gezwungen eine große Welttournee zu verschieben. Ob sich eine Band dieser Größe auch existenziellen Sorgen machen muss, erfahren wir in dieser Folge Rockpalast BACK HOME.