Suzan Köcher's Suprafon Interview: Rockpalast BACK HOME

Rockpalast. Folge 16. . 14:57 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

In Folge 16 von Rockpalast BACK HOME unterhält sich Ingo Schmoll mit Suzan und Julian von der noch recht jungen Band SUZAN KÖCHER’S SUPRAFON aus Siegen. Nach ihrem ersten Album vor gut zwei Jahren standen die Sterne für die Band nicht nur in Deutschland recht gut. Selbst begehrte Auftritte im Ausland konnten sich Suzan und ihre Band sichern, etwa beim SWSX Festival in Austin-Texas. Bedingt durch Corona lassen weitere Auftritte vor Publikum nun erst mal auf sich warten.