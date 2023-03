Ramkot - Eurosonic Festival 2023

Rockpalast. . 43:14 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Eurosonic Festival - 18.01.2023: Ramkot machen kraftvollen, Riff-basierten und tanzbaren Alternative Rock – "Ramrock", wie sie es nennen. Beeinflusst von Bands wie Queens of the Stone Age, The Raconteurs oder Millionaire gibt das Trio ordentlich Gas und schart immer mehr Fans um sich.