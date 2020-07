Paul van Dyk Interview: Rockpalast BACK HOME

Seit nahezu drei Jahrzehnten gehört DJ und Produzent Paul van Dyk aus Eisenhüttenstadt zu den erfolgreichsten DJs und Musikproduzenten der Welt. Er arbeitete bereits mit Weltstars wie U2, Justin Timberlake und New Order zusammen und befand sich bis zum Corona Lockdown weite Teile des Jahres auf Tour, um in Clubs rund um die Welt vor Tausenden von Menschen seine DJ Sets zu spielen. In dieser Folge Rockpalast BACK HOME ordnet er die aktuelle Situation der Club- und Partszene ein und berichtet von seinen sogenannten Sonntags Sessions mit denen er via Live-Stream wöchentlich seine Fans auf der ganzen Welt unterhält.