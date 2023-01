New Model Army "The Friday Show" - Palladium, Köln 2022

Rockpalast. . 02:18:28 Std. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Einmal im Jahr verwandelt sich das Kölner Palladium normalerweise in einen dampfenden Hexenkessel, denn New Model Army geben ihr Weihnachtskonzert. Ihr 40-Jahre-Jubiläumskonzert hatte aber wegen Corona zwei Jahre in Folge verschoben werden müssen. Am 16. und 17. Dezember 2022 konnte es endlich stattfinden: ein fünfstündiges Konzert über zwei Abende mit komplett unterschiedlichen Sets. Schaut Euch hier das erste der beiden Konzerte an!