Have You Got It Yet? Die Geschichte von Syd Barrett und Pink Floyd

Rockpalast. . 01:33:24 Std. . Verfügbar bis 13.11.2024. WDR.

Syd Barrett gilt als eine der einflussreichsten und rätselhaftesten Figuren der Rock-Geschichte. Der Dokumentarfilm “Have You Got It Yet? Die Geschichte von Syd Barrett und Pink Floyd” von Roddy Bogawa und Storm Thorgerson räumt mit der Legendenbildung auf und schildert, was mit dem Menschen und Musiker Syd Barrett geschah.