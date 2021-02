Mutz & The Blackeyed Banditz - Crossroads Festival 2020

Mutz & The Blackeyed Banditz live beim Crossroads Festival am 06. Oktober 2020 in der Harmonie Bonn: Mutz und seine Band The Blackeyed Banditz verbindet eine gemeinsame Liebe zur Rock- und Country-Musik. Dabei ziehen sie sämtliche Register des Retro Rock, den sie mit einer guten Prise aus eingängigem US Country paaren. So wird selbst der Queen-Klassiker „Fat Bottomed Girls“ plötzlich zur Rockabilly Hymne.