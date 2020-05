Maxim: Rockpalast Corona Session

Über 25 Millionen Passagiere zählte der Düsseldorfer Flughafen im Jahr 2019. Im April 2020 ist der größte Airport in Nordrhein Westfalen menschenleer. Aufgrund der Corona-bedingten Reiseeinschränkungen steht das Flugaufkommen nahezu still. Lediglich einige Sicherheitsbeamte und das Reinigungspersonal hauchen dem Terminal Leben ein. Die Musik von Maxim braucht die Ruhe. In dieser unwirklichen Amtosphäre spielt er, unterstützt von Cello und Piano, drei Songs seines neuen Albums "Grüne Papageien", das im Sommer 2020 erscheint. Eine Corona Session, die auch Maxim sicherlich nicht vergessen wird.