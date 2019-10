Kat Frankie - Haldern Pop Festival 2019

Rockpalast. . 27:05 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Haldern Pop Festival - 10. August 2019: Kat Frankie wurde einer breiteren Öffentlichkeit als Stimmwunder bekannt, als sie gemeinsam mit Konstantin Gropper (Get Well Soon) "When You're Near To Me" intonierte, den Titelsong der ZDF-Talkshow Schulz & Böhmermann.