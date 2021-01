Alles zum Crossroads Oktober 2020

Vom 05. bis 10. Oktober 2020 ist unser Crossroads Festival in die nächste Runde gegangen - mit dem entsprechenden Abstand und erstmalig sechs Tage lang! Mit Jettes, Shybits, Mutz & The Blackeyed Banditz, Veronique Gayot, The Sonic Dawn, Sloper, Tom Allan & The Strangest, MAN, Paceshifters, Forkupines, Those Damn Crows und DeWolff waren diesmal sogar 12 internationale Acts in angenehmer Clubatmosphäre in Bonn zu Gast. | mehr