Doro: Rockpalast Corona Session

Rockpalast. Folge 5. . 11:52 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Traditionell treffen sich am Pfingstwochenende die Freunde der harten Musik am Gelsenkirchener Amphitheater. Nicht so in 2020. Corona-bedingt muss auch das Rock Hard Festival um ein Jahr verschoben werden. Traurig für alle Metal Fans und auch für den WDR Rockpalast. Beste Erinnerungen hat auch DORO an das Festival und diesen Ort. 2015 gehörte sie zu den Headlinern beim Rock Hard Festival. In diesem Sommer wird auch für die Düsseldorferin das Live-Spielen vor großem Publikum nicht stattfinden. Umso mehr freuen wir uns, dass sie ihren Gitarristen Klaus mitgebracht hat, um für uns eine exklusive akustische Corona Session im Herzen des Ruhrgebiets zu spielen.