Dire Straits - "Where Do You Think You're Going"

Dire Straits - "Where Do You Think You're Going" - live im WDR Studio L am 16.02.1979: Die Band um Mastermind und Gitarrenheld Mark Knopfler existierte von 1977 bis 1995, aber bis heute gehören ihre Songs zu den meistgespielten Radio-Tracks. Knopfler ist nach wie vor als Solokünstler erfolgreich.

Dieser Inhalt ist aus dem Jahr 1979. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.