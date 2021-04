DeWolff - Crossroads Festival 2020

Rockpalast. . 01:16:18 Std. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

DeWolff live beim Crossroads Festival am 10. Oktober 2020 in der Harmonie Bonn: Zum Zeitpunkt ihres ersten Plattenvertrages, 2008, war Schlagzeuger Luka van de Poel erst 14, Gitarrist Pablo van de Poel 16, Keyboarder Robin Piso 17 Jahre alt. Trotz ihrer Jugend galten die Niederländer schnell als die große Hoffnung wilden, psychedelischen Sixties-Blues-Rocks, der die Hörer mitnahm in eine Zeit, in der Led Zeppelin, Cream und Deep Purple die Welt beherrschten.