Carsten Ehlich (Merchandiser) Interview: Rockpalast BACK HOME

Rockpalast. Folge 19. . 14:40 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

In dieser Folge Rockpalast BACK HOME spricht Ingo Schmoll mit Carsten Ehlich, dem Inhaber der Firma Merchcowboy in Münster. Wie der Name leicht erahnen lässt, kümmert sich die Firma um Merchandising-Artikel für Bands und Künstler, darunter unter anderem Donots, Madsen, Royal Republic, Sondaschule u.v.m.. Carsten erklärt, wie sich die aktuelle Situation auf das Geschäft mit T-Shirts und sonstigen Fan Devotionalien auswirkt.