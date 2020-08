Bukahara: Rockpalast Corona Session

Rockpalast. Folge 12. . 16:43 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Normalerweise würde der Circus Roncalli auch in diesem Sommer von Stadt zu Stadt ziehen und das Publikum verzaubern. Genau wie Bukahara. Die Kölner Band hat im März 2020 (ungünstigerweise pünktlich zum Shutdown) ihr aktuelles Album veröffentlicht. Ursprünglich war der ganze Sommer mit Auftritten in ganz Europa geplant. Jetzt heißt es für Artisten und Musiker warten, bis sie wieder vor Menschen ihre Kunst darbieten dürfen. Schön, dass Bukahara zwischen den historischen Wagen für uns gespielt haben. Zwei verwandte, künstlerische Welten werden so mit einem wunderbaren Sound verbunden.