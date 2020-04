Alex Schwers (Ruhrpott Rodeo) / Mirko Gläser (Uncle-M) Interview: Rockpalast BACK HOME

Am 15.4. wurden alle Großveranstaltungen bis August 2020 von der Bundesregierung zur weiteren Corona Prävention untersagt. Konzertveranstalter wie Alex Schwers, der alljährlich das Ruhrpott Rodeo in Hünxe/ Bottrop veranstaltet, versucht sich mit der neue Situation bestmöglich zu arrangieren. Ob und wie er das hinbekommt, darüber spricht er in dieser Folge Rockpalast Back Home. Außerdem unterhält sich Ingo Schmoll mit Mirko Gläser, seines Zeichens Betreiber des Indielabels UNCLE-M. Was für Chancen Mirko in der aktuellen Situation sieht, schildert er in dieser Folge.