40 Jahre Rockpalast-Nacht - I've lost my mind in Essen

21.02.2019 | 59:01 Min. | UT | WDR | Von Oliver Schwabe

Am 23. Juli 1977 geht die erste Rocknacht mit Rory Gallagher, Little Feat und Roger McGuinn über den Sender. Es ist die Geburtsstunde der legendären Rockpalast-Nächte. Mit der europaweiten Fernsehübertragung entsteht ein Kult. Das Live-Spektakel mehrstündiger Konzerte frei Haus - in Deutschland und den der Eurovision angeschlossenen Ländern.