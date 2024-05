Ellis Mano Band - Crossroads-Festival 2024

Vielfältig ist die Herangehensweise an die klassischen Rock- und Blues-Spielarten, was dazu führt, dass sie tradierte Muster nicht komplett aufbrechen, ihren virtuosen, durchaus melodiösen, Blues-basierten Rock aber stets mit zeitloser Cleverness versetzen. Das changiert zwischen heftigem 70s-Rock und elegantem Yacht-Rock, lehnt sich hier und da an Deep Purple an und weiß durch stimmungsvolle Songs zu überzeugen.