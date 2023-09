Israel und Ägypten - der unglaubliche Frieden von Camp David

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 05.09.2099. WDR 5.

Heute vor 45 Jahren (5.9.1978) begannen in Camp David dank US-Präsident Carter Friedensverhandlungen zwischen Israel und Ägypten: Schwierig und schließlich erfolgreich.

Vermittler zwischen dem ägyptischen Staatschef Anwar al-Sadat und Israels Ministerpräsident Menachim Begin war der US-Präsident Jimmy Carter. Der gläubige Christ hatte sich bei einem Bad im Jordan-Fluss wenige Jahre zuvor vorgenommen, dem Nahen Osten Frieden zu bringen. *** Das ist unser wichtigster Interviewpartner: Alexander Feuerherdt, freier Journalist und Autor, Nahost-Experte *** Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Burkhard Hupe, Redaktion: Christoph Tiegel und Gesa Rünker

Von der blutigen "Erzfeindschaft" zwischen Ägypten und Israel

Wie unwahrscheinlich eine Konfliktlösung erscheinen musste

Was es mit dem berühmten Geist von Camp David auf sich hatte

Von Jimmy Carters besonderem Geschick als Friedensstifter

Zwei Länder, die in wenigen Jahren vier Kriege gegeneinander geführt hatten, schlossen Frieden: Das Camp-David-Abkommen zwischen Ägypten und Israel war unwahrscheinlich, wenig populär – aber ein Gebot der politischen Vernunft.