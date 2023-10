Der King in Deutschland: Elvis Presley tritt Wehrdienst an

Am 2. Oktober 1958 tritt der "King" im hessischen Friedberg seinen Militärdienst an. Der weltberühmte Film- und Fernsehstar und Plattenmillionär bleibt 18 Monate.

Seine ausverkauften Konzerte müssen in den USA von der Polizei gesichert werden, die Mädels fallen beim Anblick von Elvis Presley mit seinen kreisenden Hüften reihenweise in Ohnmacht. Der aus armen Verhältnissen stammende Sänger ist der Superstar der 1950er Jahre in den USA. Doch im Herbst 1958 muss der "King of Rock 'n' Roll" eine musikalische Zwangspause einlegen, um seinen Militärdienst zu absolvieren. Das Schicksal verschlägt ihn ausgerechnet in die deutsche Provinz. Anderthalb Jahre bleibt Elvis Presley in Friedberg und im benachbarten Bad Nauheim und bringt eine neue Lässigkeit in die hessischen Kleinstädte. *** Das sind unsere wichtigsten Quellen: Heinrich Burk und Hans Ulrich Elter: The King in Germany 1958-1960. B+U Verlag 2008; CD Edition Elvis Presley Made In Germany - The Complete Private Recordings *** Die Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Christian Kosfeld; Redaktion: Matti Hesse

"Ich freue mich aus Deutschland, auf das Land, und darauf, die Menschen kennenzulernen" , sagt er vor seiner Abreise.



Nur Konzerte geben darf der " King of Rock 'n' Roll " in Deutschland nicht. Stattdessen verbringt er seine Tage in der Kaserne in Friedberg. Nach Dienstschluss warten jeden Tag seine deutschen Fans auf ihn, um ein Autogramm zu ergattern oder ihm Musik vorzuspielen. In Deutschland lernt Elvis auch seine spätere Ehefrau Priscilla kennen, ihr Stiefvater ist im gleichen Bataillon wie er stationiert. Zurück in den USA spielt Elvis in "G.I. Blues" (im Deutschen "Café Europa) einen Soldaten in Deutschland und sein im Film gesungenes "Muss i denn zum Städtele hinaus" wird ein Welthit.



In diesem Zeitzeichen erzählt Christian Kosfeld:

Wo sich heute noch die Spuren von Elvis Presley in Bad Nauheim finden.

Wie Fans seinerzeit den King live erlebt haben.

Warum seine Stationierung in Hessen wichtig für das deutsch-amerikanische Verhältnis war.

Wieso das Haus der Geschichte Elvis Presley eine eigene Ausstellung gewidmet hat.

