So oder so, das erste Treffen der am 24. Mai 1945 in Brooklyn, New York, geborenen Priscilla Beaulieu mit dem zehn Jahre älteren Elvis Presley ereignet sich im hessischen Bad Nauheim. Der Weltstar leistet dort 1959 seinen Militärdienst ab; seine Zukünftige lebt mit ihrer Familie – der Stiefvater ist kanadischer Marinepilot – im benachbarten Wiesbaden.

Ehe im goldenen Käfig

Das erste Rendezvous mit dem schüchternen Teenager beeindruckt Elvis nachhaltig. Zurück in seinem Anwesen Graceland in Memphis, Tennessee, ruft er immer wieder Priscillas Eltern an und überzeugt sie von seinen ehrenhaften Absichten. 1963 darf seine "Cilla" in Graceland einziehen. Fünf Jahre später heiratet das Paar in Las Vegas.