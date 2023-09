"Das Leben des Brian" wird gedreht (ab dem 16.9.1978)

WDR Zeitzeichen. . 14:57 Min. . Verfügbar bis 16.09.2099. WDR 5.

Blasphemie, Kirchenkritik? Oder schreiend lustige Religionskritik? Heute vor 45 Jahren begannen die Dreharbeiten für den Monty Python-Film "Life of Brian" in Tunesien.

Für manche ist er unverschämte Blasphemie, für andere ein humoristisches Erweckungserlebnis. Dass die Dreharbeiten zu "Life of Brian" überhaupt beginnen konnten, haben "Monty Python" dem Ex-Beatle George Harrison zu verdanken. *** Das ist unser wichtigster Interviewpartner: Thomas Pigor, Übersetzer von Eric Idles komischem Oratorium "Not the Messiah" *** Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autorin: Jana Fischer, Redaktion: David Rother

Always look on the bright side of death - Just before you draw your terminal breath!

Thomas Pigor, Übersetzer von Eric Idles komischem Oratorium "Not the Messiah"

Ende der 1970er Jahre sind sie schon Comedy-Ikonen: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin. Mit ihrer Sketch-Show "Monty Python's Flying Circus" haben sie absurden, britischen Humor in die Welt getragen. Aber seit dem Ende ihrer Sketch-Show im Jahr 1974 stecken alle Pythons in verschiedensten eigenen Projekten. Ganz getrennt hat sich die Gruppe aber nicht: 1975 erscheint ihr Spielfilm "Monty Python and the Holy Grail" ("Die Ritter der Kokosnuss"). Auf der Werbetour für den Film entsteht ihre neueste Idee: eine Parodie auf die Jesus-Geschichte. Doch kurz vor Drehbeginn steigt die Geldgeberfirma EMI aus, das Projekt droht zu scheitern. Das Geld kommt schließlich von Ex-Beatle George Harrison, der dafür einen kleinen Gast-Auftritt erhält. Weil es in Großbritannien immer noch ein Gesetz gegen Blasphemie gibt, startet der Film in den USA - natürlich auch unter großen Protesten. Die Religionssatire wird dennoch - oder deswegen - zu einem Riesenerfolg. Nach dem "Leben des Brian" finden sich alle sechs Pythons noch zweimal für ein Projekt zusammen, dann stirbt Graham Chapman 1989 an Krebs.