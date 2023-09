Ausweg aus den Negativ-Nachrichten

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews. . 10:44 Min. . Verfügbar bis 14.09.2024. WDR 5.

Katastrophen in Libyen und Marokko, dazu das Dauerthema Krieg. Bei so vielen Bad News schalten immer mehr Leute ab. Das muss nicht sein, sagt das b future-Festival in Bonn. Was konstruktiver Journalismus bewirkt, erzählt Festivalleiterin Ellen Heinrichs.

