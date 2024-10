Welche Macht haben die BRICS-Staaten?

WDR 5 Das Wirtschaftsmagazin - aktuell. . 06:34 Min. . Verfügbar bis 22.10.2025. WDR 5.

Zum Gipfel der sogenannten BRICS-Staaten treffen sich 24 Staats- und Regierungschefs in Kasan in Russlands. Der Gastgeber, der russische Präsident Putin, sieht den Staatenbund als Möglichkeit, die Vorherrschaft der USA in der internationalen Politik zu brechen. Wie haben sich Handelsströme seit Russlands Krieg in der Ukraine verändert?

