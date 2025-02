Service Hörbuch – Kurt Prödel: Klapper

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 06:21 Min. . Verfügbar bis 14.02.2026. WDR 5.

In der Geschichte des Schriftstellers Kurt Prödel finden sich alle wieder, die heute um die 30 Jahre alt sind. "Klapper" führt in die Nuller- und 2010er Jahre, in denen aus der analogen eine Online-Welt entstanden ist. Autor: Wolfgang Meyer

