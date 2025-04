Schnabeltiere an der Wupper

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. Verfügbar bis 31.03.2026.

Den Schnabeltieren ist es wegen des Klimawandels in Australien zu warm geworden. Deshalb werden sie nun an der Wupper angesiedelt. Unser Reporter Lukas Bartsch hat sie in ihrem neuen Zuhause besucht, in unserer Radiogeschichte Anfang April.

