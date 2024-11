Mehr Mitsprache: Wie ein Bürgerrat funktioniert

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 11:49 Min. . Verfügbar bis 27.11.2025. WDR 5.

In Deutschland gibt es immer mehr Bürgerräte, besonders in den Kommunen und Ländern. Teilnehmer werden per Los ausgewählt. Eine riesige Chance für mehr Austausch und Mitbestimmung für alle – und auch die Politik, sagt Claudine Nierth, Bundesvorstandssprecherin "Mehr Demokratie e. V.".

