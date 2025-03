Baustelle – der tödlichste Arbeitsplatz Deutschlands

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 12:22 Min. . Verfügbar bis 25.02.2026. WDR 5.

In keiner Branche verunglücken so viele Arbeiter wie auf dem Bau. 76 Arbeiter sind allein in 2023 auf Baustellen gestorben. Migrantische Beschäftigte sind besonders betroffen. Woran liegt das und wie lässt sich das ändern? Julia Schöning spricht mit Gerhard Citrich, Arbeitsschutzexperte bei der IG Bau.

Audio Download .