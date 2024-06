Das Wort zum Dienstag: Michael Jackson

WDR 5 Morgenecho - Satire. . 02:20 Min. . Verfügbar bis 25.06.2025. WDR 5. Von WDR5.

Jana Fischers satirisches "Wort zum Dienstag" ist dieses Mal ganz streng genommen eigentlich ein "Name zum Dienstag". Ein Name, der mit ganz großer Kunst in Verbindung gebracht wird, aber auch mit schwerwiegenden Vorwürfen: Michael Jackson.

