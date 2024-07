Schwedens Elternzeit-Modell: "Ziemlich genial"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:19 Min. . Verfügbar bis 03.07.2025. WDR 5.

In Schweden können nun auch Großeltern oder andere enge Bezugspersonen der Kinder Elternzeit in Anspruch nehmen. Ein Modell für Deutschland? "Das ist eine großartige Sache und wäre so einfach durchzusetzen", sagt Soziologin Jutta Allmendinger.

