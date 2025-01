Made in Germany: "Deutschland kein Riesen-Player mehr"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:06 Min. . Verfügbar bis 09.01.2026. WDR 5.

Laut Jury der Technikmesse CES in Las Vegas ist Deutschland eines der innovativsten Länder weltweit. Man sei noch in der Weltspitze, allerdings habe Deutschland "in den letzten Jahren deutlich verloren", sagt Torben Schubert vom Fraunhofer-Institut.

