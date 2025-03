Eier-Mangel in den USA: "Hat Auswirkungen auf uns"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:49 Min. . Verfügbar bis 19.03.2026. WDR 5.

Wegen Ausbruchs der Vogelgrippe wurden in den USA viele Hühner getötet. Nun mangelt es dort an Eiern. Auch in Deutschland sei die Lage ein "bisschen angespannt", sagt Hans-Peter Goldnick vom Bundesverband Ei. Er rechne aber mit rascher Besserung.

