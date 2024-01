Signal gegen Antisemitismus - Karlspreis für Pinchas Goldschmidt

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:57 Min. . Verfügbar bis 19.01.2025. WDR 5.

Der Aachener Karlspreis geht in diesem Jahr an den Präsident der europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt, und die jüdischen Gemeinschaften in Europa. Ein Interview mit Abraham Lehrer, Vizepräsident Zentralrat der Juden in Deutschland.

Audio Download .