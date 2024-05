Bad Lippspringe vor der EM

In nicht ganz einem Monat startet die Fußball-EM. 18 Jahre nach dem Sommermärchen von 2006 könnte es ja wieder eins werden. Gespielt und darum auch gewohnt wird auch bei uns in NRW. Sechs Mannschaften werden bei uns im Land ihr Quartier beziehen. Portugal in Marienfeld, Italien in Iserlohn, Slowenien in Sprockhövel, Albanien in Kamen, Georgien in Velbert und Frankreich wird in Bad Lippspringe im Kreis Paderborn Quartier beziehen.

