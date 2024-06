"Fußball Furioso": Italien gegen Spanien mit Live-Orchester

WDR 3 TonArt. . 05:18 Min. . Verfügbar bis 19.06.2025. WDR 3.

Fußballspiele sind unvorhersehbar. Kommentator*innen müssen schnell reagieren. Was passiert, wenn eine Gruppe Musiker*innen in die Kommentator-Rolle schlüpft? Sarah Mürter über ein ungewöhnliches Ereignis in Dortmund.

