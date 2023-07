Unverpackt - Schwarze Komödie über Green Capitalism

WDR 3 Hörspiel. . 47:52 Min. . Verfügbar bis 01.01.2099. WDR 3.

•Satire• Ökologisch, fair, zero waste: In Aylins Unverpackt-Laden ist nachhaltiger Konsum mit gutem Gewissen möglich. Bis auch in diese heile Welt die Krise einbricht und die grüne Unternehmerin in moralische Konflikte stürzt. // Von Hengameh Yaghoobifarah / WDR 2023 // www.wdr.de/k/hoerspiel-newsletter

