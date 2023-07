Unverpackt

Stand: 06.07.2023, 18:06 Uhr

Ökologisch, fair, zero waste: In Aylins Unverpackt-Laden ist nachhaltiger Konsum mit gutem Gewissen möglich. Bis auch in diese heile Welt die Krise einbricht und die grüne Unternehmerin in moralische Konflikte stürzt.

Von Hengameh Yaghoobifarah